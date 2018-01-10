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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал латвийцев последовать его примеру и проголосовать за лучшего баскетболиста Латвии Кристапа Порзиньгиса, чтобы он смог попасть в команду Матча всех звезд НБА.

"Также не забудьте проголосовать за Кристапа Порзиньгиса #NBAVote", - написал Ринкевич.

Also do not forget to vote Kristaps Porzingis #NBAVote https://t.co/NDIqgUXOBd — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 9, 2018

Ранее портал Mixnews сообщал, что баскетболист Кристапс Порзиньгис имеет шансы попасть в команду Матча всех звезд НБА, если болельщики поддержат его своими голосами. Нью-йоркский клуб Knicks призвал поддержать одного из лучших своих игроков на латышском языке.

Матч всех звезд НБА — ежегодная игра сильнейших действующих баскетболистов Западной и Восточной конференций. Стартовые пятерки команд определяются голосованием болельщиков: в стартовый состав команд входят два защитника, два нападающих и один центровой, набравшие максимальное количество голосов.

Голосовать можно один раз в день на домашней странице nba.com НБА, в мобильном приложении, в Twitter, Facebook и на платформе Google Search. Пользователи социальных сетей к имени и фамилии своего фаворита должны добавить хештег #NBAVOTE. Голосование продлится до 15 января.

На сегодняшний день Порзиньгис занимает четвертое место среди игроков Восточной конфедерации, сообщает НБА в своем Twitter.