Эдгар Ринкевич призывает латвийцев голосовать за Порзиньгиса (8)

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Эксклюзив | 10 января 2018 года, 07:30

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал латвийцев последовать его примеру и проголосовать за лучшего баскетболиста Латвии Кристапа Порзиньгиса, чтобы он смог попасть в команду Матча всех звезд НБА.

"Также не забудьте проголосовать за Кристапа Порзиньгиса #NBAVote", - написал Ринкевич.

Ранее портал Mixnews сообщал, что баскетболист Кристапс Порзиньгис имеет шансы попасть в команду Матча всех звезд НБА, если болельщики поддержат его своими голосами. Нью-йоркский клуб Knicks призвал поддержать одного из лучших своих игроков на латышском языке.

Матч всех звезд НБА — ежегодная игра сильнейших действующих баскетболистов Западной и Восточной конференций. Стартовые пятерки команд определяются голосованием болельщиков: в стартовый состав команд входят два защитника, два нападающих и один центровой, набравшие максимальное количество голосов.

Голосовать можно один раз в день на домашней странице nba.com НБА, в мобильном приложении, в Twitter, Facebook и на платформе Google Search. Пользователи социальных сетей к имени и фамилии своего фаворита должны добавить хештег #NBAVOTE. Голосование продлится до 15 января.

На сегодняшний день Порзиньгис занимает четвертое место среди игроков Восточной конфедерации, сообщает НБА в своем Twitter.

Комментарии 8
Well3 часа назад
Послушай Риньку и сделай всё наоборот.
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Ilja Antonovs3 часа назад
Если вот это что-то советует то надо делать совсем иначе
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judgment3 часа назад
Наконец то. Прямо от сердца отлегло! Так давно господин Ринкевич не высказывался, что появилось беспокойство, а не случилось ли что. Теперь все в порядке, можно спать спокойно. Глава МИД на своем посту и держит руку на пульсе.
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