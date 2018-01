Эксклюзив |

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал латвийцев последовать его примеру и проголосовать за лучшего баскетболиста Латвии Кристапа Порзиньгиса, чтобы он смог попасть в команду Матча всех звезд НБА.

"Также не забудьте проголосовать за Кристапа Порзиньгиса #NBAVote", - написал Ринкевич.

Also do not forget to vote Kristaps Porzingis #NBAVote https://t.co/NDIqgUXOBd