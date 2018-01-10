Эксперт: сокращение школ позволит платить учителям больше (17)

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Эксклюзив | 10 января 2018 года, 10:56

Уменьшение количества средних школ в Латвии позволит платить учителям более высокие зарплаты. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал директор Государственного центра содержания образования (ГЦСО), доктор исторических наук Гунтар Цатлакс.

"Сокращение школ в основном относиться к среднеобразовательным учреждениям. Конечно, если их количество станет меньше, зарплаты учителей возрастут", - отметил он.

Цатлакс также указал, что одобрительно относится к инициативе министерства. По его словам, повышение зарплаты учителям поспособствует привлечению молодых людей к профессии учителя в будущем.

"Позиция министерства - это шаг в правильном направлении. Он предусматривает постепенный рост минимальной зарплаты. Мы все понимаем, что доход у педагогов слишком низкий. Конечно, прирост будет не очень высоким. По рекомендации OECD, зарплата учителя должна быть чуть выше средней в стране, чтобы это могло привлечь молодых людей к профессии педагога", - заявил Цатлакс.

Напомним, вчера, 9 января, Кабинет министров утвердил график повышения зарплат учителям, решив постепенно повышать низшую ставку зарплаты.

Комментарии 17
Evgeny Shashkov3 часа назад
Как насчет сокращения мест чиновников...
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Варпа3 часа назад
Глупо,неумно,впрочем,жаль детей,которые не вписались,в нынешние реалии,где придурки правят
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Igorj Demich3 часа назад
а при недостатке мест для учеников - ещ и взятки за места брать....
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