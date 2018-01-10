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Сфера здравоохранения - это огромное существо, где практически нереально навести полный порядок. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала председатель правления Латвийского альянса редких заболеваний Байба Зиемеле.

"Мне кажется, что там никогда не будет порядка. Это такое огромное существо, там так много интересов. Я вообще не понимаю, как министерство справляется. Может, нам иногда не нравится, что они не сразу делают так, как мы хотели. Но мы понимаем, что есть врачи, еще кто-то. Очень сложно найти самый лучший путь для движения вперед", - отметила она.

Зиемеле также отметила, что до прихода Анды Чакши на пост министра здравоохранения на лечение редких заболеваний мало кто обращал внимание. По ее словам, Чакше удалось улучшить ситуацию в здравоохранении.

"При этом министре у нас намного улучшилась ситуация. Я занимаюсь Альянсом уже 10 лет, но никогда не было точного плана. Конечно, все медленно и сложно, нет денег, но это первый министр, который все время слышит, что есть проблемы", - сказал она.

Напомним, правительство осенью прошлого года утвердила план редких болезней.

Детской больнице уже выделили деньги на работу кабинета редких болезней, улучшили лечение и в ближайшее время будут разработаны нормативные акты, подразумевающие совершенствование и диагностики, и системы компенсируемых препаратов.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что планируется улучшить диагностику редких болезней у детей и подростков, а также сделать медикаменты более доступными, в том числе расширив круг получателей.