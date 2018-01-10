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В Латвии должна быть проведена люстрация, но в цивилизованном обществе она должна быть уважительной и справедливой. Так считает писатель и публицист Отто Озолс. При этом, если судить по его записи в Twitter он без "раскрытия ЧК" знает, где вылавливать бывших информаторов КГБ.

"Нынешние слуги ЧК не в мешках. Настоящих, реальных чекистов и их марионеток можно во всей красе наблюдать в ложе "Динамо", которые едят из рук Савицкиса. Все остальное - цирк доверчивым. Наслаждайтесь от всего сердца", - написал Отто Озолс.

При этом публицист, являющийся, сторонником раскрытия "мешков ЧК", считает, что первоочередной задачей сейчас является расследование того, каким образом пропало дело КГБ Ивара Годманиса и кто за этим стоит.

"Люстрации быть. Но в цивилизованном обществе уважительной и справедливой. Начнем с того, что незамедлительно расследуем, как и почему из судебной системы пропало дело КГБ о Годманисе. Интересно, что нынешний председатель Верховного суда Ивар Бычкович застенчиво молчит", - пишет публицист Озолс.

Pašreizējie čekas kalpi nav maisos. Īstie, reālie čekisti un viņu marionetes bija un ir visā godībā aplūkojami Dinamo ložā ēdam no Savicka rokas. Viss pārējais ir cirks lētticīgajiem. Izbaudiet no sirds. pic.twitter.com/uxJtOBRr9r — Otto Ozols (@OttoOzols) January 9, 2018

Интернет-пользователи согласились с Отто Озолсом о необходимости люстрации. Многие из комментаторов признались, что им стыдно за людей, которые некогда были допущены к гостайне, а теперь работают в "конторе чекиста", намекая на принадлежность председателя совета директоров рижского "Динамо" Юриса Савицкиса к бывшему Комитету Госбезопасности ЛССР.

Многие согласились с такой позицией, отметив, что им стыдно наблюдать, как ВИП-ложе хоккейного клуба "Динамо" собираются те, кто ранее имел доступ к государственным секретам.

"Неправильная философия. Сама команда не виновата, но в руководстве клуба – сволочи". Чекисты и Кремлевские проекты нельзя поддерживать. Даже если они замаскированы за якобы "нашей командой". Мне, как гражданину и патриоту, стыдно смотреть на VIP-ложу, где собираются бывшие президенты, бывшие премьеры, бывшие госсекретари", - пишут пользователи.

Стоит добавить, что люстрация (лат. lustratio - очищение) - в ряде восточноевропейских государств (Венгрия, Чехия, Эстония, Латвия, Румыния) особая процедура проверки лиц, занимающих ответственные государственные должности, а также кандидатов на эти должности на предмет их принадлежности (в прошлом) к руководству коммунистических партий, службам государственной безопасности или сотрудничества с этими службами.

Напомним, сформированная три года назад междисциплинарная комиссия по научному изучению документов КГБ должна закончить работу 31 мая 2018 года. Однако из-за различных перипетий она толком еще так и не началась. Поэтому на заседании правительства, рассмотревшего информационный доклад о работе комиссии, прозвучали сомнения в том, что работа будет закончена в установленный срок.

Кроме того, для работы в помещениях БЗС требуется допуск к гостайне, а когда члены комиссии смогут его получить, пока неизвестно.

фото: Twitter