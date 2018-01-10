"Охотники за чекистами" вычислили, где в Латвии заседают бывшие агенты КГБ (9)

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Эксклюзив | 10 января 2018 года, 20:00

В Латвии должна быть проведена люстрация, но в цивилизованном обществе она должна быть уважительной и справедливой. Так считает писатель и публицист Отто Озолс. При этом, если судить по его записи в Twitter он без "раскрытия ЧК" знает, где вылавливать бывших информаторов КГБ.

"Нынешние слуги ЧК не в мешках. Настоящих, реальных чекистов и их марионеток можно во всей красе наблюдать в ложе "Динамо", которые едят из рук Савицкиса. Все остальное - цирк доверчивым. Наслаждайтесь от всего сердца", - написал Отто Озолс.

При этом публицист, являющийся, сторонником раскрытия "мешков ЧК", считает, что первоочередной задачей сейчас является расследование того, каким образом пропало дело КГБ Ивара Годманиса и кто за этим стоит.

"Люстрации быть. Но в цивилизованном обществе уважительной и справедливой. Начнем с того, что незамедлительно расследуем, как и почему из судебной системы пропало дело КГБ о Годманисе. Интересно, что нынешний председатель Верховного суда Ивар Бычкович застенчиво молчит", - пишет публицист Озолс.

Интернет-пользователи согласились с Отто Озолсом о необходимости люстрации. Многие из комментаторов признались, что им стыдно за людей, которые некогда были допущены к гостайне, а теперь работают в "конторе чекиста", намекая на принадлежность председателя совета директоров рижского "Динамо" Юриса Савицкиса к бывшему Комитету Госбезопасности ЛССР.

Многие согласились с такой позицией, отметив, что им стыдно наблюдать, как ВИП-ложе хоккейного клуба "Динамо" собираются те, кто ранее имел доступ к государственным секретам.

"Неправильная философия. Сама команда не виновата, но в руководстве клуба – сволочи". Чекисты и Кремлевские проекты нельзя поддерживать. Даже если они замаскированы за якобы "нашей командой". Мне, как гражданину и патриоту, стыдно смотреть на VIP-ложу, где собираются бывшие президенты, бывшие премьеры, бывшие госсекретари", - пишут пользователи.

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Стоит добавить, что люстрация (лат. lustratio - очищение) - в ряде восточноевропейских государств (Венгрия, Чехия, Эстония, Латвия, Румыния) особая процедура проверки лиц, занимающих ответственные государственные должности, а также кандидатов на эти должности на предмет их принадлежности (в прошлом) к руководству коммунистических партий, службам государственной безопасности или сотрудничества с этими службами.

Напомним, сформированная три года назад междисциплинарная комиссия по научному изучению документов КГБ должна закончить работу 31 мая 2018 года. Однако из-за различных перипетий она толком еще так и не началась. Поэтому на заседании правительства, рассмотревшего информационный доклад о работе комиссии, прозвучали сомнения в том, что работа будет закончена в установленный срок.

Кроме того, для работы в помещениях БЗС требуется допуск к гостайне, а когда члены комиссии смогут его получить, пока неизвестно.

фото: Twitter

Комментарии 9
Алекс1 час назад
Стыдно , видите ли ему...гражданину. Много вы, граждане сраные боретесь за справедливость...
То что хоккеисты на Российские бабки играют и живут(неплохо,кстати)-это нормально, а в ложу смотреть ему стыдно.
Болтуны...Байкотируйте игры, не ходите смотреть! Слабо...Тогда глотайте и орите сарауй...
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Garik2 часа назад
Моисей свой народ по пустыне 40 лет водил а "междисциплинарная комиссия по научному изучению документов КГБ" еще только три года свой народ за нос водит. Через 37 лет умрут те, кто помнит о мешках КГБ... Или память о стукачах будет витать над обществом вечно? Как и комиссия?
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Vadim Voronov1 час назад
да одни варюги которые грабили государство с 1991 года
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