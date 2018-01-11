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После пожара, уничтожившего всю квартиру в Пурвциемсе на улице Марциенас,5 вечером 6 января, проживавшая в ней семья, лишилась не только жилья, но и всего самого необходимого для жизни. Сообщается, что пожар произошел из-за короткого замыкания в розетке и люди выбежали из горящей квартиры в том, в чем были одеты. Больше ничего не осталось.

Близкие друзья семьи-погорельцев, в которой растет маленький ребенок, просят людей помочь, кто чем может. Отмечается, что все остались живы и здоровы, но в огне сгорели документы и все вещи, нажитые непосильным трудом. Автор поста Аманда Неигауз оставила реквизиты, куда можно отправлять деньги.

Люди стали выражать сочувствие и активно делиться информацией.

"Слава Богу, все живы, а вещи соберем!", - основной посыл пользователей.

Хозяйка квартиры в комментариях к посту выразила благодарность неравнодушным людям, которые оперативно помогли собрать детские вещи на девочку 1,7 лет.

Напомним, пожар повышенной опасности в доме на Марциенас,5 произошел около 21:20. Буквально за полчаса выгорела квартира на 7 этаже.