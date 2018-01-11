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Исполнитель одной из главных ролей в российском фильме «Движение вверх» о баскетбольном финале на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года, когда советская сборная обыграла непобедимых американцев, Кирилл Зайцев в интервью радио Baltkom рассказал о том, как работал на своей ролью и почему важно, чтобы этот фильм посмотрела молодежь.

«Чтобы быть в кадре убедительным и похожим на профессионального баскетболиста я все свое свободное время старался проводить с мячом на площадке. Я много занимался с мячом, бегал. Тренировался здесь неподалеку, в Риге. Все свободное время я играл со свертниками, с мужиками. Мне было важно почувствовать эту игру», — сказал Зайцев.

Он также рассказал, что до работы над фильмом практически ничего не знал о советских баскетболистах.

«Мы, в Волгограде, в детстве занимались баскетболом. У нас были карточки игроков НБА. Мы могли перечислить по именам многих американских баскетболистов. Джордан и другие были нашими кумирами. Но советских баскетболистов мы не знали. Знакомство с этим матчем – это возможность познакомить молодое поколение со своими героями. Когда смотришь сейчас этот матч по гаджетам, по компьютеру, передает этот накал, этот напряжение», — сказал Зайцев.

Российская драма «Движение вверх» об исторической победе советских баскетболистов на Олимпиаде-1972 стала лидером проката в стране по итогам новогодних каникул, собрав за выходные более 658 миллионов рублей, сообщал ранее портал kinobusiness.com. По итогам двух недель проката картина собрала свыше 1,2 миллиарда рублей.