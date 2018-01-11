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Латвийские ученые своими разработками и открытиями создают реальную конкуренцию крупным странам. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал президент и профессор Латвийской академии наук, доктор искусствоведения Ояр Спаритис.

По его словам, проектами местных ученых в автомобильной промышленности интересуются такие крупные компании как BMW, Daimler и Scania.

"Когда я был в Японии год назад, мне говорили, что в 2010 году все такси будут ездить там без шофера. А наш Институт электроники и компьютерных наук уже опробовал эту технологию. А весной будет демонстрация на трассе Бикерниеку, где покажут первый автомобиль с беспилотной системой управления. Эти системы разрабатываются во многих странах. Но наши люди, которые соединяют электронику с механикой, нашли какую-то хитрость, чтобы автомобиль мог ориентироваться и реагировать на местность и препятствия. Если этим заинтересовались BMW, Daimler, Scania, значит, идеи наших ученых в этой области инновационные", - рассказал он.

За последние несколько лет в индустрии производства беспилотных автомобилей произошел невероятный прогресс. Все указывает на то, что будущее, в котором мы сможем сесть в машину и заниматься своими делами, пока она сама везет нас до места назначения, уже совсем не за горами.