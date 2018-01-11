Эксклюзив |

Сегодня, после 17.00 в эфир радио Baltkom выйдет первый в этом году выпуск программы об автомобилях - "По дороге с WESS Motors".

На этот раз ведущий радио Baltkom Абик Элкин поговорит с исполнительным директором АО WESS Алексеем Радионовым о новинках латвийского автомобильного рынка.

Если и у вас есть вопросы к специалисту, то можете задавать их во время эфира по телефонам 67212939 и 67213939, а также писать в видеочате или присылать свои вопросы заранее на электронную почту info@mixnews.lv.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.