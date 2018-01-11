Рубенис: что будет с Серебренниковым, не знает даже Бог, только Путин (3)
Никто, кроме президента России Владимира Путина, не может знать, как сложится дальнейшая судьба режиссера Кирилла Серебренникова, который осужден за хищении 956 тысяч евро, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта "Платформа". Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал исполнительный директор Латвийского национального театра, бывший многолетний директор театра Ояр Рубенис.
Он отметил, что не намерен отказываться от сотрудничества с российским режиссером, который планировал поставить в Латвии спектакль про латышских стрелков.
"Мы абсолютно поддерживаем Серебренникова. Будем работать, если будет возможность. На август - сентября 2019 года запланировано время, идут разговоры об актерском составе, как будет создаваться. А как будет, даже Бог не может знать - сейчас Путин все знает", - сказал он.
Рубенис надеется, что Серебренникову удастся выехать поработать в Латвию, так как подготовка к спектаклю на скользкую тему является сложной и кропотливой.
"Это будет огромный проект в нашем театре про стрелков и отношения Латвии и России. Это очень скользкая тема. Тут нет одной стороны. будет большая работа с архивами. Пока сложно сказать, как все будет, но точно будет интересно", - рассказал Рубенис.
Напомним, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Его и бывших сотрудников театральной компании "Седьмая студия" обвиняют в хищении 956 тысяч евро, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта "Платформа". Серебренников и остальные фигуранты дела, за исключением бухгалтера Масляевой, не признают свою вину.
Итак, директора Национального театра Ояра Рубениса и члена правления театра Директора Национального театра Ояра Рубениса и члена правления театра Dailes Айвара Линиса подозревают в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях. БПБК уже начало уголовный процесс о противоправных действиях с государственными финансовыми ресурсами в двух подведомственных Министерству культуры учреждениях.