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Никто, кроме президента России Владимира Путина, не может знать, как сложится дальнейшая судьба режиссера Кирилла Серебренникова, который осужден за хищении 956 тысяч евро, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта "Платформа". Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал исполнительный директор Латвийского национального театра, бывший многолетний директор театра Ояр Рубенис.

Он отметил, что не намерен отказываться от сотрудничества с российским режиссером, который планировал поставить в Латвии спектакль про латышских стрелков.

"Мы абсолютно поддерживаем Серебренникова. Будем работать, если будет возможность. На август - сентября 2019 года запланировано время, идут разговоры об актерском составе, как будет создаваться. А как будет, даже Бог не может знать - сейчас Путин все знает", - сказал он.

Рубенис надеется, что Серебренникову удастся выехать поработать в Латвию, так как подготовка к спектаклю на скользкую тему является сложной и кропотливой.

"Это будет огромный проект в нашем театре про стрелков и отношения Латвии и России. Это очень скользкая тема. Тут нет одной стороны. будет большая работа с архивами. Пока сложно сказать, как все будет, но точно будет интересно", - рассказал Рубенис.

Напомним, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Его и бывших сотрудников театральной компании "Седьмая студия" обвиняют в хищении 956 тысяч евро, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта "Платформа". Серебренников и остальные фигуранты дела, за исключением бухгалтера Масляевой, не признают свою вину.