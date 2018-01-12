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В Латвии следует закрыть все крупные магазины в воскресенье, потому что они превратились в привычное место для свободного времяпровождения. Об этом в интервью радио Baltkom заявил исполнительный директор Латвийского национального театра, бывший многолетний директор театра Ояр Рубенис.

По его словам, если бы он был президентом или председателем Сейма, то издал бы закон о запрете на работу торговых центров в выходные дни.

"Я бы закрыл все большие магазины в воскресенье. Они превратились в способ развлечения. В музеи! Это непростительно. Семьи с детьми там проводят весь день. Дети к этому привыкают и потом вырастают в этом музее. А люди должны развиваться. Им необходимо общение. Нам надо быть нормальными людьми, чтобы мы не потеряли самих себя", - сказал Рубенис.

По его мнению, в Латвии также следовало бы запретить посещать спектакли и представления с телефонами, а также запретить работать после выхода на пенсию.

"Если ты хороший сотрудник, то тебе могут предложить остаться, чтобы ты делился своим опытом дальше, но если тебя держали последние годы только из-за того, что не могли уволить, то нельзя лишать работодателя возможности нанять более молодого специалиста", - отметил Рубенис.

Напомним, в 2016 году на портале общественных инициатив Manabalss.lv был начат сбор подписей за то, чтобы закрыть торговые центры по воскресеньям. По мнению автора инициативы, таким образом у латвийцев появится больше возможностей проводить время с семьей, близкими людьми и друзьями.

На сегодняшний день под инициативой подписались более 2 тысяч человек.