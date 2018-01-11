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Возможно, есть "скрытые" причины, по которым эпатажному фанату рижского хоккейного клуба "Динамо" "Ведьмаку Юрчику" запретили присутствовать на играх. Об этом в эфире радио Baltkom заявил спортивный журналист Анатолий Крейпанс. По мнению комментатора аргумент, что дети боятся его - это абсолютная глупость.

"Немного непонятно получается, что это – недоразумение, ошибка или что-то еще. Получается, что на протяжении многих лет - это была ошибка рижского "Динамо"? Я согласен с господином Савицкисом в одном, что эту проблему раздули чуть ли не на государственном уровне. Ее намного преувеличили. Но с другой стороны – это ведь самая посещаемая команда из игровых видов спорта в Латвии на протяжении 10 сезонов. Ну, наверное, с мнением болельщиков, руководству клуба все-таки нужно считаться. Учитывать или нет – другое дело, но, может быть, до конца сезона и нужно было чуть-чуть порезвиться на трибунах и порадовать болельщиков", - считает журналист.

По наблюдениям комментатора, персонаж, созданный Юрисом, любили не только взрослые, но и дети. В том числе и маленькие.

"Аргумент, что якобы родители были недовольны, что дети боятся – это абсолютная глупость, потому что в тот же момент на Facebook появилась целая серия фотографий, где Юрчик фотографируется с маленькими детьми и детьми школьного возраста. Дети его не боялись, а любили", - сказал Крейпанс.

Спортивный комментатор не знает, что произошло между Юрчиком и руководством клуба, возможно, есть какие-то детали, которые общественность просто не знает.

"Просто так и в один момент вот так не случается. Совсем недавно у Юриса был день рождения, и его поздравлял клуб публично, при полной арене. Если это была ошибка клуба, то, наверное, так не делали бы. Так, что я допускаю, что есть что-то, чего мы не знаем", - сказал Крейпанс.

Напомним, в конце минувшей недели разразился скандал в связи с запретом посещать игры хоккейного клуба "Динамо Рига" колоритному болельщику, который приходит на крупные спортивные мероприятия Юрию Петерсону, или как его в народе называют "Ведьмак Юрчик".

В соцсетях по этому поводу развернулась целая дискуссия, многие пользователи даже пригрозили не посещать игры "Динамо", если Юрчику не позволят приходить на игры.

Председатель совета "Динамо" Юрис Савицкис в разговоре с LTV прокомментировал ситуацию, вызвавшую такой общественный резонанс. "Я не понимаю, почему вообще такую мелкую проблему вынесли чуть ли не на государственный уровень. Как-будто СМИ больще нечего делать", - недоумевает Савицкис.

Функционер указал, что "Юрчик" не просто фанат, а "реальная ошибка". "Он напугал очень многих зрителей. Неужели не хватает того, что ребенок при виде его стал заикаться? Были такие зрители, которые предупредили руководство "Динамо", что игры из-за негативного образа Петерсона больше не будут посещать", - указал Савицкис.

В отличие от Савицкиса, большинство фанов команды в соцсетях высказало поддержку "Юрчику" и призвало руководство клуба изменить решение.

фото: соцсети