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На платной автомобильной стоянке возле Детской клинической университетской больницы в Риге образовалась огромная лужа, а дорога размыта. Об этом Mixnews сообщила одна из посетительниц учреждения.

"Самая страшная - платная стоянка. С огромными глубокими ямами и жижей под ногами. Бедные молодые мамочки с колясками должны преодолевать такие препятствия. У них на руках больные детки, которым нужна помощь, и приезжая, ты надеешься как можно быстрее попасть к доктору, а тут такое", - написала она.

Напомним, в прошлом году пользователи соцсетей пожаловались на то, что стоянка возле Клинической университетской больницы им. Страдиня стоит дороже, чем визит к врачу.