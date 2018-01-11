Возмущенная мать: возле Детской больницы не стоянка, а полоса препятствий (3)

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Эксклюзив | 11 января 2018 года, 16:31

На платной автомобильной стоянке возле Детской клинической университетской больницы в Риге образовалась огромная лужа, а дорога размыта. Об этом Mixnews сообщила одна из посетительниц учреждения.

"Самая страшная - платная стоянка. С огромными глубокими ямами и жижей под ногами. Бедные молодые мамочки с колясками должны преодолевать такие препятствия. У них на руках больные детки, которым нужна помощь, и приезжая, ты надеешься как можно быстрее попасть к доктору, а тут такое", - написала она.

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Напомним, в прошлом году пользователи соцсетей пожаловались на то, что стоянка возле Клинической университетской больницы им. Страдиня стоит дороже, чем визит к врачу.

Комментарии 3
Alex1 час назад
Фотки смотрю ...а стоянка то где ?
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...1 час назад
в латвии главное платить, да побольше.
а качество товара и услуг ни кто не обещает
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Светлана1 час назад
Да это вообще дикарская стоянка!её надо закрывать вообще, как несоответствующую стандартам. Как закрывали пару лет назад кучу стоянок в Риге. Тут неправильное покрытие налицо - то есть вообще нету, а если посмотрит специалист. так ещё кучу чего найдёт.
Ешё и деньги берут!
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