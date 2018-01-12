Эксклюзив |

Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - латвийский писатель, поэт, публицист, драматург, бывший депутат Сейма, экс-член правления Народного фронта Латвии, а также командир Ордена Трех звезд Владлен Дозорцев.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.