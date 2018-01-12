На радио Baltkom - писатель, командир Ордена Трех звезд Владлен Дозорцев (13)
Эксклюзив | 12 января 2018 года, 11:00
Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - латвийский писатель, поэт, публицист, драматург, бывший депутат Сейма, экс-член правления Народного фронта Латвии, а также командир Ордена Трех звезд Владлен Дозорцев.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Страна - как большая открытая рана..."
И "п.....сам" НФЛ - такое же большое спасибо! Даже слущать не буду. Заранее знаю, что типа каяться начнет - мол, не понял, не поочухал, не сбылось, - и это в лучшем случае. А то, может, и запоет, что раграбленная страна - это как раз та его сбывшаяся мечта. И вообще мечта-мечта.
Пардон за искренность.