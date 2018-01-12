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Латвия может гордиться своим вкладом в безопасность государств-членов Североатлантического альянса. Страна одна из немногих может обеспечить необходимые для этого средства в размере 2% от ВВП. Такое мнение в Twitter высказал депутат Сейма от "Единства", руководитель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Айнар Латковскис.

"Мы можем быть гордыми, что Латвия одна из немногих стран-участниц НАТО, которая на безопасность государства способна обеспечить необходимое финансирование в размере 2% от ВВП", - написал Латковскис, сопроводив свой пост видеосюжетом о вкладе Латвии в защиту и оборону государств альянса.

Впрочем, не все пользователи соцсети поддержали политика.

"Я горд тем, что на отопление трачу 20% своих доходов, а мой несознательный сосед на те же нужды - 5%. Какая разница, если результат один. У меня большая дырка в бюджете больше греет сердце", - съязвил один из пользователей.

"Нам это не надо делать, чтобы гордиться собою!! Нам надо это делать, чтобы обеспечить национальную безопасность своего государства!! Неужели вам нужны эти 2%, чтобы побахвалиться?", - вопрошает другой.

А политик от "Согласия" Ивар Зариньш указал на то, что раз мы делаем такие крупные вложения в безопасность и оборону, то почему нагнетается такая истерия о "внешнем враге".

"Тогда уж не только должны быть гордыми, но и безопасными, иначе - какой смысл от этой гордости и 2%, если продолжаете пичкать общество истерией?...", - вопрошает депутат.

Mēs varam būt lepni, ka Latvija ir viena no nedaudzajām NATO dalībvalstīm, kura valsts aizsardzībai spēj nodrošināt nepieciešamo finansējumu 2% no IKP. pic.twitter.com/TQorLubqnt — Ainars Latkovskis (@a_latkovskis) January 12, 2018

Сейм принял бюджет 2018, поступления которого составят 8,75 млрд евро, расходы - 8,95 млрд евро. Наибольшее увеличение средств предусмотрено на здравоохранение, а бюджет обороны достигнет требуемых НАТО 2% от внутреннего валового продукта. Таким образом, Латвия выполнит поставленную перед ней задачу НАТО.

Отмечается, что на сегодняшний день больше всего средств на оборону выделяет США (3,58% от ВВП), а меньше всего - Люксембург (0,44% от ВВП).

По словам министра обороны Раймонда Бергманиса, направлять 2% от ВВП на финансирование вооруженных сил - для Латвии не предел.

"Это еще не предел и быть им не может, если мы хотим развиваться, идти в ногу со временем и соответствовать новым технологиям и знаниям", - отметил он.

Добавим, министры обороны стран военного блока оценят эти старания в феврале 2018 года.

Фото: flickr.com