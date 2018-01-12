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В редакцию Mixnews обратился Александр, ранее обвиненный своей спутницей в инсценировке ограбления ее автомобиля.

Мужчина рассказал, что никакого отношения к краже не имеет. Он добавил, что ему и в голову бы такое не пришло.

К тому же, по словам Александра, сразу после того, как он узнал о случившемся, намеревался помочь своей возлюбленной с ремонтом машины, но она не стала его даже слушать.

"Очень хочу помириться. Я жалею о том, что между нами произошла ссора. Жалею о том, что мы наговорили друг другу на эмоциях. Желаю сохранить семью и готов просить прощения вот таким способом - у всех на виду, потому что люблю ее и скучаю", - сказал Александр.

Напомним, как ранее писал Mixnews, из машины жительницы Риги были украдены 20 комплектов постельного белья. Пострадавшая Эвелина написала заявление в полицию. По словам женщины, она склонялась к тому, что это мог сделать ее бывший муж.