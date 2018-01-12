Люблю - не могу: мужчина просит любимую сохранить семью (15)

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Эксклюзив | 12 января 2018 года, 13:51

В редакцию Mixnews обратился Александр, ранее обвиненный своей спутницей в инсценировке ограбления ее автомобиля.

Мужчина рассказал, что никакого отношения к краже не имеет. Он добавил, что ему и в голову бы такое не пришло.

К тому же, по словам Александра, сразу после того, как он узнал о случившемся, намеревался помочь своей возлюбленной с ремонтом машины, но она не стала его даже слушать.

"Очень хочу помириться. Я жалею о том, что между нами произошла ссора. Жалею о том, что мы наговорили друг другу на эмоциях. Желаю сохранить семью и готов просить прощения вот таким способом - у всех на виду, потому что люблю ее и скучаю", - сказал Александр.

Напомним, как ранее писал Mixnews, из машины жительницы Риги были украдены 20 комплектов постельного белья. Пострадавшая Эвелина написала заявление в полицию. По словам женщины, она склонялась к тому, что это мог сделать ее бывший муж.

Комментарии 15
Мужик1 час назад
Не мужик а балалайка!!!(ее уже другой давно пихает)
6
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Jay Kulikov1 час назад
Очень важная новость
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Evelina Cortez48 минут назад
Очень странно что в этом идеальном рассказе он не упомянул как сделал мне синее лицо и сотрясение мозга! Как вырубил меня напав со спины.. как караулит постоянно и доводит меня!
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