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Искусство должно затрагивать голову, сердцу и сексуальность человека, а не какие-то отдельные органы. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал исполнительный директор Латвийского национального театра, бывший многолетний директор театра Ояр Рубенис.

По его словам, о качестве спектакля или выставки можно судить только если вам есть о чем подумать после их посещения.

"В теле есть три места, которые искусство должно задеть: голова, сердце и ниже пояса, сексуальность, эмоции. И это работает вместе. Если не в порядке голова, то сексуальной жизни не будет. Если в сердце нет эмоциональности, то не будет великого ума. Это все связано, мы организм. Если после спектакля задействовано все, то театр сработал на 100%. Если две вещи сработало, то тоже хорошо. Но если ничего не затронуто, то ты просто зря потратил время и деньги", - сказал он.

Рубенис отметил, что даже плохие эмоции после спектакля лучше, чем их полное отсутствие.

"Искусство должно задевать. Если не понравилось, то надо подумать, почему так. А если ходят на мероприятия только показать новые туфли и выпить шампанское, то ты, простите, гнилой человек. Потому что ты даже хорошие туфли не наденешь без восприятия эстетики и искусства. Ты сам не можешь оценить подходит тебе костюм, можешь ли ты мини-юбку надеть. Это качество вкуса. И даже отрицательное, противное искусство создает понятие эстетики и вкуса", - считает он.

15 декабря истек срок полномочий директора Латвийского национального театра Ояра Рубениса, и в начале 2018 года Министерство культуры объявит конкурс на вакантную должность, пишет Latvijas Avize. Рубенис, руководивший театром более 11 лет, в конкурсе участвовать не будет. Над заявленными к столетию Латвии проектами он продолжит работать как исполнительный директор.