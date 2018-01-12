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Свой 83-й день рождения сегодня празднует маэстро Раймонд Паулс. Радио Baltkom застало именинника в пути на очередную репетицию.

"Я сейчас в Дзинтари, иду на репетицию, у меня концерт через два часа. Буду репетировать свою программу, сольный концерт одной нашей молодой певицы", - сказал Паулс.

Он рассказал, кто уже успел поздравить его с праздником.

"Марис Янсонс поздравил, дирижер мирового класса, я считаю. Гаранча (Элина Гаранча - латвийская оперная певица, Mixnews), посол России, было очень приятно. Хазанов поздравил. Вообще весь день кто-то звонит, приятно", - сказал маэстро.

Он также поделился некоторыми планами на будущее.

"Что смогу - постараюсь сыграть, но ездить я уже никуда не хочу. Поиграю немножко в Русской драме, в других местах. Для своей радости. Я уже наигрался, хватит", - сказал Паулс.

Маэстро рассказал, что отметит день рождения скромно, в кругу семьи.

"Ко мне приехали внучки со своих университетов, у них каникулы. Посидим немного, но я же не из тех, кто особенно празднует", - сказал Паулс.

Напомним, 29 декабря в Риге были открыты обновленные часы Laima, которые теперь не только показывают точное время, но и проигрывают популярные мелодии Раймонда Паулса.

Редакция портала Mixnews и компания Mix Media Group от всей души поздравляет маэстро с днем рождения.