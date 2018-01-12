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Один латвийский энтузиаст высаживает в лесу новогодние елочки из горшков, которые пользуются большим спросом у латвийцев. Некий Владимир Распутин опубликовал сообщение в фуйсбучной группе "Сарафан", где предлагает людям в канун старого Нового года сделать подарок и природе.

Мужчина призывает не выбрасывать елочки в горшочках, а отдавать ему для последующей высадки деревцев в лесу. Мужчина признается, что не каждая елочка приживается, но даже если из 10 выживут 5 - это уже отличный результат.

"Друзья!!!! Ровно года назад, я поделился постом, в котором предложил людям, радовавшим себя на Новый год елочкой в горшке, не нести ёлки на мусорник, а отдать мне! Для последующей высадки мной ёлочек в лесу! Не скрываю, ёлочки высаживал у себя в лесу! Меня они радуют своим внешним видом, и всех нас чистым, хвойным воздухом!!! Из 10 ёлочек, которые мне передали, прижились только 5! Это хороший результат! Ведь ель переживает огромный стресс попав из холода в тепло и обратно! В канун старого Нового года давайте сделаем подарок и природе!! Высажу Ваши ёлочки в горшках в лесу!!! Возможно, кто-то захочет узнать, почему я это делаю! После Нового года я с сожалением вижу на мусорниках выброшенных лесных красавиц, увядших и никому не нужных!!! Друзья желающие передать мне ёлки, пишите пожалуйста мне в личный чат!", - написал Владимир.

Пользователи захвалили автора поста за "чудесную идею". Кто-то стал предлагать свои садовые участки для высадки зеленых красавиц.

"Владимир, какой Вы молодец! Какая у Вас чудесная идея! У нас в горшке, с удовольствием отдадим для высадки! Нашла сегодня ёлочку в горшке, притащила домой, так как на днях прочитала Ваш пост. Жду ответа!!!", - пишут пользователи.

Нашлись и ярые защитники природы, которые традицию рубить елки в лесу ради двухнедельного праздника назвали эгоизмом.

"А может просто не нужно рубить живую елку на пару недель и потом выкидывать? Так будет проще. Сейчас альтернатива - искусственная. А вот эта отмазка что настоящая елка пахнет - звучит эгоистично! Подышать елью можно в лесу вместе со своим родными. И не причинять природе вред. Сейчас природа и так страдает от рук человека как никогда! Вообщем давайте будем думать на будущее а не жить одним днём. Нашим детям ещё жить в этом мире не забываете об этом", - написала некая женщина.