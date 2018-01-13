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Депутат Сейма от оппозиционной партии "Согласие" Андрей Клементьев, который разработал проект закона о наследовании пенсии умершего оставшемуся супругу, надеется, что его удастся одобрить с помощью голосов правящей партии "Единства". Об этом политик рассказал в программе "Семь дней и ночей" на радио Baltkom.

"Разговоры об этом ведутся уже очень долго, министр упирается. В конце прошлого года у нас была встреча с новым лидером "Единства", так как нужна поддержка правящего большинства. Арвилс Ашераданс забрал у меня проект разработок, сделанный по аналогу чешской модели, где был предоставлен опыт других стран в подтверждение моей правоты", - рассказал Клементьев.

Он добавил, что надеется на поддержку правящей коалиции в этом вопросе.

"Я надеюсь, что они в своей рабочей группе, которая как раз занимается вопросами пенсий, рассмотрят его и в ближайшее время и примут решение - будут ли они его поддерживать или нет. Новый лидер - новые надежды. Мы прекрасно понимаем, что только голосами оппозиции этот вопрос не утвердить", - заключил депутат.

В Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из взимаемых в госбюджет социальных взносов. Второй уровень (фондированные пенсии) предусматривает вложение части социальных взносов работающих в финансовый сектор, а на третьем уровне действуют частные пенсионные фонды, взносы в которые вносятся добровольно.

Напомним, еще в 2006 году поправки к закону, подготовленные тогда "Центром согласия", не нашли поддержки у депутатов. Они предлагали выплачивать после смерти супруга (супруги) до конца жизни 30% от пенсии умершего. Единственное условие: супруги должны вести совместное хозяйство и состоять в законном браке.

Месяцем спустя в парламент были поданы подготовленные политическим объединением VL-TB/LNNK изменения к закону "О государственных пенсиях", которые предусматривают ежемесячную выплату половины от пенсии супругу умершего.

Латвийское объединение регионов (ЛОР) подало предложение к одному из законопроектов, сопровождающих проект бюджета на 2017 год, предусматривающее дать возможность пожилым людям, пережившим своих супругов, получать за них пенсию по возрасту. Их предложение подразумевало, что если пенсия умершего супруга была больше, чем у овдовевшего, то человек может отказаться от своей пенсии и получать пенсию супруга.

Но к сегодняшнему дню ни один из вариантов так и не был принят. Сейчас потерявшие супруга люди могут получить лишь единовременное пособие.

Как ранее пояснял Андрей Клементьев, более полумиллиона — 550 000 пенсионеров — получают среднюю пенсию в размере 288 евро в месяц. "Если два пенсионера — муж и жена — проживают вместе, то они хоть как-то могут оплачивать коммунальные счета и питаться на две пенсии. Но, если один из супругов умирает, вдова или вдовец оказываются в отчаянном положении.

Шокирующая цифра: ежегодно около 7 миллионов евро попадают в общий пенсионный бюджет государства только потому, что жители Латвии, накопившие эти деньги на счетах 2-го пенсионного уровня, умерли, не дожив до пенсионного возраста.

Напомним, в Латвии действует трехуровневая пенсионная система.

Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из взимаемых в госбюджет социальных взносов.

Второй уровень (фондированные пенсии) предусматривает вложение части социальных взносов работающих в финансовый сектор, а на третьем уровне действуют частные пенсионные фонды, взносы в которые вносятся добровольно.