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Самым популярным министром в Латвии должен быть министр экономики, который является носителем идеи снятия налогового бремени с избирателей. Так считает депутат Сейма от партии "Согласие" Андрей Клементьев. По мнению политика, которое он высказал в эфире радио Baltkom, в Латвии с методологией опросов что-то явно не в порядке.

"На днях были опубликованы рейтинги узнаваемости политиков и дружелюбности политики к населению. Так самое интересное, что самый популярный у нас получается Бергманис. Ну что за ерунда. Министр обороны, который тратит сумасшедшие деньги на перевооружение, в том числе только что выделено 13 млн на стрелковое оружие. Ну елки-палки!", - сказал политик.

Клементьев считает, что самым популярным может быть человек, проводящий реформы на благо общества, но никак не "забирающий большую часть бюджета" на закупку вооружения.

"Я прекрасно понимаю геополитические риски, я смотрю новости, я прекрасно понимаю, что происходит в мире, но все равно министр обороны, затратный, ну как он может быть самым популярным? Ну человек, который проводит реформы, министр финансов,здравоохранения, благосостояния, министр внутренних дел может быть популярней. Министр экономики вообще в хвосте, когда по логике он должен быть лидером, так как он является носителем идеи снятия налогового бремени с избирателей. Но министр обороны? Что у нас военное положение, чтобы министр обороны стал самым популярным в стране? Это не серьезно!", - считает политик.

Напомним, согласно данным опроса, проведенного центром общественного мнения SKDS в декабре прошлого года, премьер-министр Марис Кучинскис в рейтинге членов правительства занимает только третье место. Положительно его деятельность оценили всего 37,4% опрошенных.

Наиболее высоко латвийцы оценивают работу министра обороны Раймонда Бергманиса - 51,6% опрошенных считают, что он со своими обязанностями справляется хорошо, и только 14,3% придерживаются противоположного мнения.

Опрос также показал, что ни должность вице-премьера, ни пост председателя "Единства", ни даже скандал с компонентом обязательной закупки электроэнергии не увеличил узнаваемость министра экономики Арвила Ашераденса - о нем ничего не слышали 28,5% населения, а положительно его работу оценили всего 17,6%, что позволило министру занять 11-е место.