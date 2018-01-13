Европарламентарий Татьяна Жданок сдала мандат, чтобы стать депутатом Сейма (25)
Депутат Европейского парламента (ЕП), сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок сдала мандат, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года.
В интервью радио Baltkom Жданок заявила, что ее партия может стать единственной политической силой в Латвии, способной организовать эффективное сопротивление ликвидации русского образования.
"Я приняла решение, что должна больше находиться в Латвии. На русское образование продолжаются нападки. Это было и в 2004-м году, и осенью прошлого года правительственные атаки начали набирать силу. Наша партия должна быть избрана в Сейм, так как только мы пытаемся противостоять ассимиляции. Я долгое время была лишена права баллотироваться - с 1993 по 2004 год. Конечно, в политике главное - это участие в ней. И наличие мандата в этом, безусловно, помогает", - сказала она.
Место Татьяны Жданок в Европарламенте займет Мирослав Митрофанов.
Отмечается, что приступая к работе в Европарламенте, Митрофанов продолжит деятельность в Штабе защиты русских школ.
Личное участие Татьяны Жданок в выборах в качестве кандидата в депутаты Сейма будет определено позднее, поскольку оно зависит от решения Конституционного суда.
Татьяна Аркадьевна! Вперёд! "И да прибудет с вами сила!"