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Депутат Европейского парламента (ЕП), сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок сдала мандат, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года.

В интервью радио Baltkom Жданок заявила, что ее партия может стать единственной политической силой в Латвии, способной организовать эффективное сопротивление ликвидации русского образования.

"Я приняла решение, что должна больше находиться в Латвии. На русское образование продолжаются нападки. Это было и в 2004-м году, и осенью прошлого года правительственные атаки начали набирать силу. Наша партия должна быть избрана в Сейм, так как только мы пытаемся противостоять ассимиляции. Я долгое время была лишена права баллотироваться - с 1993 по 2004 год. Конечно, в политике главное - это участие в ней. И наличие мандата в этом, безусловно, помогает", - сказала она.

Место Татьяны Жданок в Европарламенте займет Мирослав Митрофанов.

Отмечается, что приступая к работе в Европарламенте, Митрофанов продолжит деятельность в Штабе защиты русских школ.

Личное участие Татьяны Жданок в выборах в качестве кандидата в депутаты Сейма будет определено позднее, поскольку оно зависит от решения Конституционного суда.