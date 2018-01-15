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В латвийском обществе до сих пор существует проблема неравенства. Такое мнение в интервью Baltkom депутат Европарламента,сопредседатель Русского союза в Латвии Татьяна Жданок.

По ее словам, политики забыли об обещаниях Народного фронта Латвии.

"Нам всем обещали равные права, обещали образование на языке нацменьшинств. Обо всех этих обещаниях Народного фронта забыли. Проблема равноправия до сих пор не решена, люди не находятся на равных позициях. Поэтому я считаю своим долгом напомнить о тех обещаниях", - заявила Жданок.

Напомним, 13 января депутат Европейского парламента (ЕП), сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок сдала мандат, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года.

Фото: facebook.com