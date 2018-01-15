Жданок: проблема равноправия до сих пор не решена (2)

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Эксклюзив | 15 января 2018 года, 09:58

В латвийском обществе до сих пор существует проблема неравенства. Такое мнение в интервью Baltkom депутат Европарламента,сопредседатель Русского союза в Латвии Татьяна Жданок.

По ее словам, политики забыли об обещаниях Народного фронта Латвии.

"Нам всем обещали равные права, обещали образование на языке нацменьшинств. Обо всех этих обещаниях Народного фронта забыли. Проблема равноправия до сих пор не решена, люди не находятся на равных позициях. Поэтому я считаю своим долгом напомнить о тех обещаниях", - заявила Жданок.

Напомним, 13 января депутат Европейского парламента (ЕП), сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок сдала мандат, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года.

Фото: facebook.com

Комментарии 2
Борменталь18 минут назад
Эта проблемма не будет решена ни когда,потому что если она будет решена нынешнему бомонду придётся встать в очередь за бесплатным супчиком в суповую кухню.А они привыкли жрать сытно от пуза.
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Ес20 минут назад
Хоть будет за кого голосовать на выборах.
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