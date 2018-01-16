Художница: неужели с открытием "мешков ЧК" решатся проблемы Латвии? (8)
Вместо того, чтобы решать насущные проблемы, которые накопились у Латвии, все озабочены наследием, которое досталось от КГБ. Неужели открыв мешки ЧК, проблемы страны разрешатся, вопрошает латвийская художница Джемма Скулме. Своим мнением она поделилась в интервью телеканалу LNT.
"С открытием мешков ЧК упорядочатся вопросы в здравоохранении? Будут решены проблемы с образованием? ПВН будет меньше? Меня вот это интересует", - вопрошает художница.
Džemma Skulme par čekas maisiem: Vai līdz ar to veselības lietas tiks nokārtotas, izglītības problēmas nokārtotas, vai līdz ar to PVN būs mazāks? Man tas interesē. pic.twitter.com/UqOPXBe49D— Nepareizais (@Nepareizais) January 14, 2018
Пользователи соцсети по разному восприняли сказанное Скулме, чей период расцвета как художницы пришелся на период Советского времени.
Янис Берзиньш считает, что ответ очевиден: "Ответ на вопрос, уважаемая художница "в" или "нет" в мешках, почти на 100% ясен...".
А кто-то уверен, что тогда из руководства страны уйдут бывшие агенты КГБ, таким образом проблемы в других сферах будут решены.
"Да, будет лучше, если чекисты, стукачи и коммунисты перестанут руководить министерствами!", написала пользовательница.
Джемма Отовна Скулме — советская и латвийская художница. Народный художник Латвийской ССР. Лауреат Государственной премии СССР.
Как сообщал портал Mixnews, бывшая президента Латвии Вайра Вике-Фрейберга сомневается, что нужно обнародовать личные данные, по ее словам, это может привести к череде судебных разбирательств. Бывший политик считает, что этот процесс должен проходить гуманно и корректно с юридической точки зрения.
А что касаемо проблем в Латвии, то они никогда не исчезнут, пока здесь будут говорить о войне и закрывать русские школы.