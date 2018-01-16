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Позиция Латвии относительно миграционной политики ЕС стала более жесткой после ухода из МВД госсекретаря ведомства Илзе Петерсоне-Годмане, так считает парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения (VL-ТB/LNNK) Янис Иесалниекс.

"Наблюдение: с тех пор, как Илзе Петерсоне-Годмане утратила допуск к гостайне и покинула Министерство внутренних дел, подготовленная Латвией позиция относительно миграционной системы ЕС стала более жесткой, согласно которой отвергаются обязательные квоты мигрантов", - написал политик.

Некоторые пользователи соцсети этому ничуть не удивлены, назвав Илзе Петерсоне-Годмане агентом влияния "Единства" в Министерстве внутренних дел.

А кто-то из пользователей указал, что это проблема не Латвии, а всей Европы, и хочется или нет, но решать этот вопрос придется.

"Мигрантов надо будет принимать, Вам не понять, что это это проблема всей Европы, а не отдельного государства. Как получить пользу. так мы в первых рядах, а как надо взять ответсвенность, так сразу нет...Но, наверное, это основа деятельности всего Сейма", - написал один из комментаторов.

"Полностью согласен. Надо забрать допуск к госсекретам у Меркель, не говоря уже об итальянских и испанских чекистах, которые что-то писчат о мигрантах. Путинисты. Подходящее место для них Latvijas gāzē", - иронично пишет Ансис Пуполс.