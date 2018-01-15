Эксклюзив |

Цены на лесные угодья достигли самой высокой цены за последние пять лет. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал председатель правления Ассоциации латвийских независимых лесоразработчиков Андис Аракс.

По его словам, влажное лето и отсутствие устойчивого мороза зимой мешает вывозить дерево из леса, поэтому самыми востребованными являются участки у дорог.

"Купля-продажа не остановилась. Скажем так, сейчас большой фокус на частниках с лесом у дороги, там, где еще можно проехать. Между покупателями большая борьба за эти участки, всем надо работать, у всех есть свои договоры. Запрос на лес есть, поэтому цены очень возросли. Я думаю, что сейчас цены самые высокие за последние пять лет", - сказал Аракс.

Как ранее заявил президент Латвийского союза лесоразработчиков Андрей Цунскис, из-за плохих погодных условий затруднена лесоразработка и вывоз древесины из леса, поэтому лесозаготовительные предприятия не могут своевременно погашать лизинговые и кредитные платежи. Это может быть основанием, чтобы объявить чрезвычайное положение в отрасли и к предприятиям не применялись бы санкции. Компенсаций у государства лесоразработчики не требуют.

Из-за погодных условий лесные дороги стали непроезжими, что существенно затрудняет лесозаготовительные работы, особенно в местах с гравийными дорогами.