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Сейчас зарплата преподавателя не мотивирует молодых педагогов работать в школе, особенно в регионах. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

По ее словам, если правительство не будет уделять внимание вложению средств в человеческий ресурс, в Латвии не останется молодых специалистов по педагогике.

"Правительство приняло информативное сообщение о новой концептуальной системе обучения педагогов. Мы видим, что собираются повысить требования для педагогических студентов, например, будут контролировать практику. Но при той зарплате и при том престиже, который сегодня есть у профессии, как мы привлечем специалистов на работу? Как мы привлечем молодых учителей, если правительство не вкладывает деньги в человеческий ресурс?", - указала Ванага.

Глава профсоюза также отметила, что нехватка педагогов наблюдается не только в школах нацменьшинств, но и в школах с латышским языком обучения.

"Сейчас не хватает учителей по латышскому языку, математике, физике. Не хватает педагогов дошкольной программы образования. Такая ситуация наблюдается не только в школах нацменьшинств, в латышских школах существует та же проблема", - заявила она.

Также, по словам Ванаги, реформа образования всего лишь является очередной реформой, которой правительство не уделило достаточно времени.

"Это очередная реформа, которую правительство рассмотрело в большой спешке", - заверила она.

Напомним, как ранее писал Mixnews, cредняя нетто-зарплата среднестатистического учителя в Латвии соразмерна со средней заработной платой на руки охранника.