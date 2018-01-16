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Ответственность за ситуацию с Liepajas metalurgs должны взять на себя политики, а избиратели сделать свои выводы и думать, за кого голосовать на очередных парламентских выборах. Так считает глава Латвийской торгово–промышленной палаты Айгар Ростовскис. Как указал эксперт в интервью радио Baltkom, политики не должны заниматься бизнесом, это должны делать профессионалы.

"Если здесь нет ничего криминального, то ответственность за последствия с заводом Liepajas metalurgs будет политическая. Поэтому нам - обществу, надо осознать это до парламентских выборов. Политики с большими лозунгами идут достигать своих целей, а потом все заканчивается так, как сейчас", - указал эксперт.

Ростовскис напомнил, что в спасение завода власти вложили огромные деньги из госбюджета, но предприятие сохранить так и не удастся.

"В Латвии нет смысла производить металл. Это была советская часть большой сети. В этом бизнесе большие транспортные издержки. Вряд ли предприятие продолжит функционировать в прежнем направлении. Может какая-то его отдельная часть. Сейчас меняется структура экономики. Большим постсоветским компаниям приходится очень тяжело и с этим ничего не поделать", - указал эксперт.

Как сообщалось, администратор неплатежеспособного АО KVV Liepajas metalurgs Гунтар Корис принял решение продать имущество предприятия на аукционах.

Премьер Латвии Марис Кучинскис признал, что прежние действия в надежде возобновить производство не были успешными.

"Была попытка продать предприятие целиком, но теперь такой возможности больше нет, хотя потенциальному инвестору было дано достаточно времени, сказал премьер-министр. Продажа предприятия целиком была бы достижением, а теперь кредиторам нужно считаться с тем, что полученные суммы будут меньше, чем было вложено в свое время", - признал премьер.

Напомним, в свое время государство отказалось спасать завод и Liepajas metalurgs был продан украинским инвесторам. Сделка была одобрена правительством Лаймдоты Страуюмы.

Ранее в 2013 году Государственный контроль (ГК), оценивая действия политиков и чиновников в связи с предоставлением государственной гарантии Liepājas metalurgs (LM), пришел к выводу, что политики и чиновники старались предоставить эту гарантию любой ценой.

Госконтроль обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку действиям конкретных лиц в предоставлении гарантии, нанесшей ущерб госбюджету.