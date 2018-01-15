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Вся ситуация со спасением Liepajas metalurgs, а затем и с продажей завода по частям, является историей безответственной траты денег налогоплательщиков, в интервью радио Baltkom сказал президент Латвийской торгово–промышленной палаты (ЛТПП) Айгар Ростовскис.

"Эта история о том, что государство пытается спасти предприятие и вливает в это спасение большие деньги налогоплательщиков. А потом эти деньги теряет. То есть наши с вами деньги. И остается после этого только мучение. Потому что государству лучше не вмешиваться туда, в чем оно не разбирается" - сказал Ростовскис.

Эксперт уверен, что если бы власти не стали спасать завод от банкротства, то произошла бы обычная в таких ситуациях практика - завод переняли бы кредиторы, которые и занимались бы дальнейшей судьбой предприятия, а государство не вкладывало бы огромные средства налогоплательщиков.

"Если бы в этой истории не были бы задействованы государственные средства, то все было бы естественно. Обычная процедура, когда у частных собственников не пошел бизнес, появляются кредиторы, которые перенимают компанию и стараются ее перепродать. Есть компании которые рождаются и умирают. Все это нормально. По сообщениям СМИ, на ежегодное содержание предприятия тратится около пару сотен тысяч евро. Но это же госденьги!", - указал Ростовскис.

Как сообщалось, администратор неплатежеспособного АО KVV Liepajas metalurgs Гунтар Корис принял решение продать имущество предприятия на аукционах. Такое решение принято потому, что ни один из претендентов на покупку KVV Liepajas metalurgs не выполнил условия, выдвинутые обеспеченными кредиторами, и не предоставил гарантий того, что способен купить предприятие как единое целое и восстановить его работу.

Напомним, в свое время государство отказалось спасать завод и Liepajas metalurgs был продан украинским инвесторам. Сделка была одобрена правительством Лаймдоты Страуюмы.