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В Латвии очень строгие правила в отношении вырубки леса, поэтому нельзя говорить о бесконтрольном и массовом срубе деревьев. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал председатель правления Ассоциации латвийских независимых лесоразработчиков Андис Аракс.

"Например, у нас установлено ограничение на диаметр дерева. В Латвии эта планка - самая высокая. В Скандинавии таких ограничений нет, в Эстонии и Литве длина разрешенного для рубки диаметра ниже, чем у нас. Правила очень жесткие. Мы не имеем права рубить лес, который моложе, чем указано в законе", - отметил он.

По словам Аракса, латвийских деревообработчиков постоянно проверяют, так что сделать что-то нелегально практически невозможно.

"Нас проверяют довольно часто. Ни одна рубка не обходится без проверки. Однако проверки проводятся и после вырубки, если они не были сделаны до этого. Из-за того, что штрафы за нарушения выдаются очень большие, правила соблюдаются. Сейчас вырубка леса не проходит так, как в 90-х годах", - указал он.

Как ранее заявил президент Латвийского союза лесоразработчиков Андрей Цунскис, из-за плохих погодных условий затруднена лесоразработка и вывоз древесины из леса, поэтому лесозаготовительные предприятия не могут своевременно погашать лизинговые и кредитные платежи. Это может быть основанием, чтобы объявить чрезвычайное положение в отрасли и к предприятиям не применялись бы санкции. Компенсаций у государства лесоразработчики не требуют.