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Автор инициативы за сохранение в Латвии билингвального образования Денис Бартецкий передал ее правозащитнице Елене Бачинской. Об этом он сообщил в интервью радио Baltkom.

Именно Бачинская теперь будет отвечать за передачу голосов в Сейм, так как инициатива на портале Manabalss.lv уже набрала 14 000 обязательных подписей.

"Претендентов было несколько. Но у некоторых не было понимания того, что инициативой надо заниматься в свое свободное время. И на это может уходить гораздо больше времени, чем кажется. Елена вызвалась сама, и я поддержал ее кандидатуру", - рассказал Бартецкий.

Как ранее писал Mixnews, автор петиции за сохранение билингвального образования в школах нацменьшинств хочел передать свою инициативу тому, кто сможет довести до конца начатое им дело.

Напомним, инициатива за сохранение билингвального образования 29 ноября 2017 года вернулась на платформу Manabalss.lv, чтобы набрать 14 000 подписей. На сегодняшний день (16 января) петиция собрала 14 097 подписей.