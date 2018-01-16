Эксклюзив |

С приходом зимы слабые и нездоровые птицы погибают, поскольку они не могут долететь до юга. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал профессиональный орнитолог, создатель портала Latvijasputni.lv и член правления Латвийского фонда птиц Карлис Миллерс.

По его словам, птицы рискуют своей жизнью, если не улетают зимовать.

"Слабые и больные птицы просто умирают, они не в силах долететь до юга. Они играют в "русскую рулетку". Если повезет, если не будет так холодно, они уже будут ближе к тем местам, где надо гнездиться. Займут лучшие места. Тем птицам, которые прилетят позже, придется разбирать то, что осталось", - указал орнитолог.

Люди сами приучают птиц к доступной еде, добавил он.

"Люди делают это годами. Есть категория птиц, которая привыкла к этому и они знают, что тут будет легкий корм. Каждому надо самому решить - надо кормить или нет. Если уже начали, значит, надо доводить это дело до конца, пока птица сама не сможет добывать свою пищу. Именно из-за легкого корма, птицы зимой остаются ближе к людям", - заявил Миллерс.

Напомним, 10 января, полиция самоуправления Плявиньского края получила от встревоженных жителей звонки о том, что замечен аист, который не улетел на зимовку.