Соцсети об оттоке образованных латвийцев: кошмар! Вот к чему привела политика властей! (9)
Политика властей Латвии, приведшая к оттоку из страны более 100 тысяч образованных жителей, является крайне недальновидной и свидетельствуют о безразличном отношение к основному ресурсу государства – к человеку, так считает латвийский политик Артусс Кайминьш, которого поддержали пользователи соцсети Twitter.
"Пожалуйста! Кошмар! Такова политика государства против главного его ресурса – Человека", - написал политик.
"Годовой бюджет латвийского образования – примерно 700 миллионов евро. Если будут продолжаться тенденции эмиграции, то около 150-250 миллионов евро будут тратиться на образование рабочей силы для нужд других стран", - указывает эксперт по сельскому хозяйству при Конфедерации работодателей Янис Херманис.
"И поверьте мне! У уехавших нет интереса вернуться, и за это можно поблагодарить только государственных деятелей. Отсутствие веры в то, что эта страна изменится!", - пишет Ренарс Шмитиньш.
Напомним, как сообщил профессор Латвийского университета Михаил Хазан, с 2000 по 2016 год из Латвии уехало 100 тыс. человек с высшим образованием.
В исследовании констатировано, что в трудоспособном возрасте от 16 до 65 лет Латвию покинул каждый четвертый житель с высшим образованием. В возрастной группе от 25 до 34 лет уехал каждый третий с высшим образованием.
Хазан сообщил, что Латвию покидают в основном представители тех профессий, в которые государство вкладывает средства - инженеры, ИТ-специалисты, медики.
40% уехавших с высшим образованием назвали экономические причины для своего отъезда, а другие упомянули недовольство процессами, происходящими в Латвии, отсутствие перспектив.
Lūdzu! Ārprāts. Tāda ir valsts politika pret tās galveno resursu- Cilvēku. https://t.co/PXxVVFT5ia— Artuss Kaimins (@artuss) 16 января 2018 г.
Уж не ты ли,нацполитик именно эту политику и делаешь? Прям уже не цирк,а паноптикум какой то-перед выборами кричать о катастрофе в стране.Вы только снова нас изберите...и все продолжится.26 лет подряд.Бррр,мерзость.