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Политика властей Латвии, приведшая к оттоку из страны более 100 тысяч образованных жителей, является крайне недальновидной и свидетельствуют о безразличном отношение к основному ресурсу государства – к человеку, так считает латвийский политик Артусс Кайминьш, которого поддержали пользователи соцсети Twitter.

"Пожалуйста! Кошмар! Такова политика государства против главного его ресурса – Человека", - написал политик.

"Годовой бюджет латвийского образования – примерно 700 миллионов евро. Если будут продолжаться тенденции эмиграции, то около 150-250 миллионов евро будут тратиться на образование рабочей силы для нужд других стран", - указывает эксперт по сельскому хозяйству при Конфедерации работодателей Янис Херманис.

"И поверьте мне! У уехавших нет интереса вернуться, и за это можно поблагодарить только государственных деятелей. Отсутствие веры в то, что эта страна изменится!", - пишет Ренарс Шмитиньш.

Напомним, как сообщил профессор Латвийского университета Михаил Хазан, с 2000 по 2016 год из Латвии уехало 100 тыс. человек с высшим образованием.

В исследовании констатировано, что в трудоспособном возрасте от 16 до 65 лет Латвию покинул каждый четвертый житель с высшим образованием. В возрастной группе от 25 до 34 лет уехал каждый третий с высшим образованием.

Хазан сообщил, что Латвию покидают в основном представители тех профессий, в которые государство вкладывает средства - инженеры, ИТ-специалисты, медики.

40% уехавших с высшим образованием назвали экономические причины для своего отъезда, а другие упомянули недовольство процессами, происходящими в Латвии, отсутствие перспектив.