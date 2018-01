Эксклюзив |

На дорогах американского штата Пенсильвания вывешены огромные баннеры, извещающие о 100-летии независимости Латвии. Таким образом Латвийскую республику с юбилеем решил поздравить почетный консул в штате Пенсильвания Джон Медведцкис.

"Почетный консул Латвии в штате Пенсильвания Джон Медведцкис вывесил превосходное напоминание о 100-летии Латвии тем, кто едет по шоссе I-76 в аэропорт Филадельфии, мимо Пенсильванского университета", - сказано в сообщении посольства Латвии в США.

Глава дипломатического ведомства Андрис Тейкманис также выразил личную благодарность Джону Медведцкису за его поздравительное послание в адрес Латвийского государства.

Celebration of centennial of #Latvia is moving across the #USA. #Philadelphia begins the year w/ impressive billboard on I-76, havily traveled roadway coming into the City from Philadelphia Airport & US-95 with thousands of daily drivers. Thanks to Latvian HonCon John Medveckis! pic.twitter.com/nx6DYWOu3C