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16 января в галереи банка Rietumu открылась выставка погибшей в золитудсткой трагедии художницы Дайны Скадмане. Выставку организовала и представила сестра-близнец художницы Анда.

По ее словам, совместная выставка в год окончания магистратуры — это была их общая мечта. Здесь представлены графические и живописные работы, рисунки, а также часть коллекции международно известных работ, посвященных Холокосту в Латвии, которую сестры создавали с 13-летнего возраста .

В Академию художеств сестры тоже поступили вместе.

В этом году Дайна и Анда окончили бы магистратуру. Но заканчивает только Анда ,а в галерее представлены ее выпускные работы.

"Близкую связь с сестрой я больше всего ощущала, когда мы работали. Я знала, что у меня есть правая рука, Дайна — не только лучший друг, но и член моей команды, кому можно довериться. И после 2013 года я ощущаю одиночество. Живопись — то, что меня держит сейчас... В этих своих работах я хотела показать путь вверх", - сказала Анда в интервью Русскому вещанию LTV7.

Среди посетивших открытие выставки был архиепископ-митрополит католической церкви Збигнев Станкевич.

Жизнь Дайны оборвалась в ноябре 2013-го. В момент трагедии Дайна находилась в магазине со своим отцом Янисом Скадманисом.Ее последняя работа — "Елка ветров". Ее выставили у Lома конгрессов в рамках фестиваля "Путь Рождественских елей" сразу после трагедии.

В 2014 году Latvijas Pasts выпустила специальный конверт, посвященный памяти Золитудской трагедии, в дизайне которого использован мотив дизайна "Елка ветров". Автором специального конверта и печати является Анда Скадмане, конверт выпущен тиражом 800 экземпляров.