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В Латвии нет эпидемии кори, так как большая часть населения вакцинирована, и против болезни работает коллективный иммунитет. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевозчиков.

"Есть такие противники вакцинации, которые всегда кричат о том, что привитые люди заболели. А в городе живет много людей. И всегда забывают сказать том, сколько не заболело после инфицированных. Нет ни одного лекарственного средства, медикамента, который бы гарантировал стопроцентную профилактику", - заявил Перевозчиков.

Он добавил, что при любой вакцине будет определенный процент, и при кори он составляет три процента, на который иммунитет не реагирует. Но даже если не произойдет реакции, то инфекция будет протекать легче.

"В некоторых других странах мы не видим, чтобы корь стала массово распространятся. Это значит, что большая часть людей привита и была привита в детстве. Большая часть населения Латвии все-таки имеет иммунитет к этой болезни, а те кто не имеет, спасается за счет других", - пояснил Перевозчиков.

Напомним, в конце прошлого года в Латвии зарегистрировано пять случаев заболевания корью за последние три года. Двое из четверых больных - работники аэропорта Rīga.