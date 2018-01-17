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Вчерашняя атака на сайт системы э-здоровья не была попыткой получить личные данные латвийцев. Об этом в интервью радио Baltkom сказал исполнительный директор Латвийской ассоциации интернета Виестурс Шельмановс-Плешс.

"Скорее всего, была произведена DDoS-атака - это когда много компьютеров пытаются заглушить сервер. Чтобы получить чьи-то данные, атака делается по-другому, в этом случае была просто заглушена система", - отметил он.

По словам эксперта, подобные атаки возможны и в будущем, но даже если данные жителей Латвии смогут украсть, то есть способы, чтобы злоумышленники никак не могли ими воспользоваться.

"Конечно, в будущем такие атаки возможны, причем, на любую систему. Есть множество способов для защиты данных пользователей, просто следует о них грамотно подумать и удостовериться, что они внедрены в программу. Например, у пользователя есть идентичность, в которой хранятся данные, и есть аватар. Через аватар и будут подаваться данные, если они будут украдены, идентичность останется нетронутой. Злоумышленники не узнают, кому они принадлежат", - указал Шельмановс-Плешс.

Напомним, вчера в 13:14 была совершена кибератака на информационную систему Национальной службы здравоохранения и систему электронного здравоохранения(СЭЗ). Во второй половине дня был недоступен также сайт Национальной службы здравоохранения.