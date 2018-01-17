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Обсуждение российской пропаганды на территории Европейского союза, а также "вмешательства" России в выборы на территории других государств стало темой обсуждения очередной сессии Европейского парламента.

Как отметил в своем аккаунте Twitter европарламентарий от Латвии Артис Пабрикс, именно благодаря депутатам от стран Балтии, этот вопрос рассматривается в стенах ЕП.

"В Европарламента рассматривают влияние пропаганды России на Европейский Союз. В большой степени, мы - балтийцы, добились актуализации этой темы", - с гордостью отметил политик.

Напомним, как ранее заявлял экс-министр обороны Артис Пабрикс, Россия достигла своей цели в Латвии, сделав часть местного общества более лояльной к России, чем к Латвии.

Кроме того, Пабрикс ранее говорил, что пропагандистская машина России работает мощно и очень успешно. Такая промывка мозгов заставила бы устыдиться даже Йозефа Геббельса.

Eiropas parlamentā vērtējam Krievijas propagandas ietekmi Eiropas savienībā. Lielā mērā, mēs baltieši esam panākuši šīs tēmas aktualizāciju. — Artis Pabriks (@Pabriks) 17 января 2018 г.

Уточняется, что Москва обсуждалась в рамках темы «Россия и воздействие ее пропаганды на страны Европейского союза». Депутаты должны принять по итогам обсуждения резолюцию.

Европейский союз планирует увеличить финансирование рабочей группы, которая занимается оперативным противодействием российской дезинформации, для борьбы с которой не так давно был запущен сайт.

Отмечено, что, начиная с 2018 года в течении трех лет, на эти цели будет ежегодно выделяться 1,1 миллиона евро из бюджета ЕС.