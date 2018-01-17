Пабрикс: благодаря нам в Европарламенте обсуждают "российскую пропаганду" (9)

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Эксклюзив | 17 января 2018 года, 19:25

Обсуждение российской пропаганды на территории Европейского союза, а также "вмешательства" России в выборы на территории других государств стало темой обсуждения очередной сессии Европейского парламента.

Как отметил в своем аккаунте Twitter европарламентарий от Латвии Артис Пабрикс, именно благодаря депутатам от стран Балтии, этот вопрос рассматривается в стенах ЕП.

"В Европарламента рассматривают влияние пропаганды России на Европейский Союз. В большой степени, мы - балтийцы, добились актуализации этой темы", - с гордостью отметил политик.

Напомним, как ранее заявлял экс-министр обороны Артис Пабрикс, Россия достигла своей цели в Латвии, сделав часть местного общества более лояльной к России, чем к Латвии.

Кроме того, Пабрикс ранее говорил, что пропагандистская машина России работает мощно и очень успешно. Такая промывка мозгов заставила бы устыдиться даже Йозефа Геббельса.

Уточняется, что Москва обсуждалась в рамках темы «Россия и воздействие ее пропаганды на страны Европейского союза». Депутаты должны принять по итогам обсуждения резолюцию.

Европейский союз планирует увеличить финансирование рабочей группы, которая занимается оперативным противодействием российской дезинформации, для борьбы с которой не так давно был запущен сайт.

Отмечено, что, начиная с 2018 года в течении трех лет, на эти цели будет ежегодно выделяться 1,1 миллиона евро из бюджета ЕС.

Комментарии 9
Vik28 минут назад
Как-бы не лопнул от своей важности и гордости, то-же мне, самую важную тему на свете подняли, шуты. Страну свою поднимайте, боритесь за улучшение благополучия в ней, а не за борьбу с надуманными проблемами. Сделайте здесь жизнь хорошей для всех, никакая российская пропаганда никого на сторону России не переманит. Паразиты да и только, просиживающие штаны в Брюсселе и пляшущие под дудку ЕС.
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Patriot25 минут назад
Vismaz Latvijas pase ir izsutititaj?
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barakuda28 минут назад
RAZ ZLIJE Kremlevidnije -popali v cel na vse 100.kak govoritsa v JABLOCKO
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