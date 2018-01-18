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Рок-фестивали, которые проходят в России в большом количестве, являются мертворожденными детьми, поскольку рок-музыка, как явление закончилась еще в 1980-м году, сказал в интервью радиостанции Baltkom известный российский музыкант и исполнитель Юрий Лоза.

"Рок в 80-м году прекратил свое существование, как самостоятельное явление. Рок вырос на протестном начале, а к этому моменту протестное начало уже ушло. Феминистки получили свои права, негры получили то, что хотели, война в Вьетнаме свернулась. Пришла новая волна, которая смыла весь этот рок. Но он остался как элемент – как джаз, как музыка рэггей... В России постоянно проходят какие-то рок фестивали, но они сейчас, как мертворожденные дети", - сказал Лоза.

Музыкант также не согласился с популярным мнением о том, что постсоветском пространстве рэп-культура стала преемником рок-музыки.

"А рэп - это негритянская музыка, которая к протесту не имеет никакого отношения. Она протестует внутри себя собой. Один рэпер протестует против другого рэпера и называется это баттлом", - сказал Лоза.

Всемирный день группы The Beatles (World Beatles Day) ежегодно отмечается 16 января.

В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.

Клуб был оборудован в начале 1957 года в бывшем бомбоубежище времен Второй мировой войны в индустриальном районе Ливерпуля.