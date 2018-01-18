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Гитарист известной рок-группы Чайф Владимир Бегунов считает, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сузил границы российской рок-музыки до уровня рингтона, что не идет ей на пользу. Об этом он рассказал в рамках "Дискуссии о причинах зарождения и развития рок-культуры" на радио Baltkom.

«Мир изменился совершенно. Если раньше мы и оставшиеся другие музыканты думали альбомами, делаем альбом, он такой и такой, то сейчас все благодаря Шнурову пришло к тому, что достаточно рингтона. Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант - рингтон. Не хорошо это, не хорошо», - сказал Бегунов в эфире латвийской радиостанции Baltkom. При этом музыкант отметил, что слухи о смерти рок-музыки несколько преувеличены.

«Я бы не бил тревогу. Каждые десять лет бьют тревогу, что рок-музыка умерла. Не знаю, по-моему нормально все», - сказал он. Всемирный день группы The Beatles (World Beatles Day) ежегодно отмечается 16 января.

В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.

Клуб был оборудован в начале 1957 года в бывшем бомбоубежище времен Второй мировой войны в индустриальном районе Ливерпуля.