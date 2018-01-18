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Единственный выход из ситуации с недостатком рабочей силы в Латвии - это повысить зарплаты молодым специалистам. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель Совета по высшему образованию Янис Ветра.

По его словам, люди с высшим образованием покидают Латвию, потому что в соседних странах им могут предложить более высокую зарплату.

"Единственный выход избежать нехватки рабочей силы в Латвии - поднять зарплаты. Молодые медики, инженеры и программисты не хотят работать за 500 или 600 евро в месяц, зная, что за границей им будут платить больше", - указал Ветра.

Также он отметил, что студенты, работающие во время обучения в университете - это нормальная практика, поскольку у них нет другого выхода. Однако Ветра заявил, что это не влияет на качество образования.

"В одно время студент занимается теорией и практикой. В другое время он работает в этой сфере. С одной стороны, это плохо, но с другой стороны он не сможет иначе заплатить за свое обучение. Сказать однозначно, что это явно влияет на качество обучения я не могу", - сказал он.

Напомним, профессор Латвийского университета Михаил Хазан в передаче "900 секунд" на телеканале LNT заявил, что с 2000 по 2016 год из Латвии уехало 100 тыс. человек с высшим образованием.