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Министерство иностранных дел (МИД) должно извиниться за сокрытие информации и предоставить данные о выплаченных сотрудникам премиях и доплатах, такое мнение в эфире радио Baltkom высказал журналист и публицист Лато Лапса.

Он пояснил, что такое решение принял суд, признавший МИД Латвии виновным в сокрытии этой информации.

Лапса предположил, что, скорее всего, МИД преподнесет свои извинения посредством письма.

"У нас существуют ведомства, которые способны четко обосновать каждую из выплаченных премий, будь то 1000 или 2000 евро. А есть учреждения, которые считают, что долг латвийцев - это платить налоги и не интересоваться, что государство делает с этими деньгами. К таким учреждениям относится МИД и канцелярия президента, где считают, что налогоплательщиков это не касается", - сказал журналист.

Лапса отметил, что МИД имеет право обжаловать решение суда, поэтому еще рано рассчитывать на извинения.

Latvijas avīze и Pietiek.com приводят размеры доплат в МИД.

Так, второй секретарь министерства Гунар Эвертс в декабре прошлого года в дополнение к заработной плате получил 4598,38 евро.

Госсекретарь Андрей Пилдегович дополнительно получил 1856,11 евро, глава отдела Сандра Салминя-Шуке — 1657,91 евро, советник министра Гунда Рейре — 1587,60 евро, глава Госпротокола Элита Кузма — 1569,90 евро, заместитель госсекретаря, административный директор Алда Ванага — 1546,54 евро.

Заместителю и директору департамента Айге Лиепине выплачено 1329,47 евро; советнице и главе отдела Андре Кузминой-Ковалевой — 1311,58 евро, заместителю директора департамента, главе отдела Ивете Шкиньке — 1212,87 евро, заместителю директора департамента Лолите Эрине — 1212,30 евро, советнице Лиге Усиленоке — 1174,10, советнику Гирту Яунземсу — 1162,88 евро, советнице Вие Буше — 1151,24 евро.

Как сообщалось, согласно заключению Госконтроля, МИД является одним из самых обеспеченных министерств. Его сотрудники получают хорошие зарплаты, щедрые премии и денежные поощрения.

В прошлом году 514 сотрудников МИД в целом получили премии на сумму 254 007 евро, а 68 сотрудников - денежные поощрения на сумму 66 631 евро.

Пресс-секретарь МИД Гинтс Егерманис подчеркнул, что министерство не скрывает данные о вознаграждении сотрудников, так как в соответствии с законом о государственном устройстве раз в месяц министерство должно публиковать эту информацию на своем сайте.