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Политолог Ивета Кажока поледилась в Twitter новость о том, что финские должностные лица используют настольную игру, чтобы лучше понимать желания населения и увеличивать его вовлеченность в различные процессы. По мнению Кажоки, латвийским политикам следует взять со скандинавских коллег пример.

"Очень интересный метод - настольная игра, которая помогает лучше понять смысл и различные проявления взаимодействия населения с правительством. Стоит сыграть с чиновниками из Риги и некоторых других городов Латвии", - пишет Кажока.

Ļoti interesanta metode - galda spēle, kas palīdz dziļāk saprast iedzīvotāju iesaistes jēgu un dažādās izpausmes. Būtu vērts paspēlēt ar Rīgas un dažu citu Latvijas pilsētu amatpersonām. https://t.co/jl3ZLZcyZ2 — Iveta Kažoka (@IvetaKazoka) 18 января 2018 г.

Как сообщает портал Medium, самоуправление Хельсинки нашло креативный способ улучшить вовлеченность жителей города в его жизнь с помощью настольной игры Participation Game. Отмечается, что 2 тысячи чиновников города из разных департаментов сыграли в игру уже 250 раз.

Фото: Medium.com