"Узнать желания народа": политикам предложили поиграть в игру (2)

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Эксклюзив | 18 января 2018 года, 19:05

Политолог Ивета Кажока поледилась в Twitter новость о том, что финские должностные лица используют настольную игру, чтобы лучше понимать желания населения и увеличивать его вовлеченность в различные процессы. По мнению Кажоки, латвийским политикам следует взять со скандинавских коллег пример.

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"Очень интересный метод - настольная игра, которая помогает лучше понять смысл и различные проявления взаимодействия населения с правительством. Стоит сыграть с чиновниками из Риги и некоторых других городов Латвии", - пишет Кажока.

Как сообщает портал Medium, самоуправление Хельсинки нашло креативный способ улучшить вовлеченность жителей города в его жизнь с помощью настольной игры Participation Game. Отмечается, что 2 тысячи чиновников города из разных департаментов сыграли в игру уже 250 раз.

Фото: Medium.com

Комментарии 2
Лёлик19 минут назад
"Узнать желания народа": политикам предложили поиграть в игру
+++ Не барское это дело , а вот народ знает желание политиков: Не подмажешь , не поедешь ...
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Яверт9 минут назад
Что бы знать мнение народа,надо чаше выходить в народ.Это ведь просто.
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