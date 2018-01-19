Эксклюзив |

Только с помощью повышения зарплат молодым специалистам можно избежать нехватки рабочей силы в Латвии. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель Совета по высшему образованию Янис Ветра.

По его словам, люди с высшим образованием покидают Латвию, потому что в соседних странах им могут предложить более высокую зарплату.

"Нет другого варианта. Только повышение заработной платы. Это единственная возможность. В медицине, инженерной науке. У нас были разговоры, что предприятия вне Риги просят инженеров, поэтому они не могут развивать предприятия. А сколько они готовы платить? 500-600 евро. Каких инженеров мы должны подготавливать?" - задается он вопросом.

Напомним, профессор Латвийского университета Михаил Хазан в передаче "900 секунд" на телеканале LNT заявил, что с 2000 по 2016 год из Латвии уехало 100 тыс. человек с высшим образованием.