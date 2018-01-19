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Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - российская писательница, автор нашумевшего интеллектуального детектива "Кто не спрятался", а также романа "Вонгозеро" Яна Вагнер.

Добавим, что роман "Вонгозеро" вошел в лонг-листы премий "Новая словесность" и "Национальный бестселлер", а также был переведен на 11 языков и стал финалистом премий Prix Bob Morane и журнала Elle. Сегодня по нему снимается телесериал.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/jana.vagner