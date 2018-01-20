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Глобальный флешмоб MeToo против сексуального насилия, вовсе не спонтанная акция в интернете, а целенаправленная кампания по уничтожению европейцев с целью заселения территории Европы мигрантами из стран третьих стран. Так считает депутат Сейма от Национального объединения "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Александр Кирштейнс

"Кампания MeToo вовсе не является просто идиотскими действиями девушек, а частью кампании по ликвидации европейцев с целью снижения рождаемости и вливания вместо них мигрантов из Африки и Азии. Ее следует рассматривать в сочетании с рекламой гомосексуализма и программами "промывания" детских мозгов", - считает политик.

MeToo nav nevainīga pamuļķu meiču rosība, bet daļa no eiropiešu iznīdēšanas kampaņas ar mērķi mazināt dzimstību un iepludināt viņu vietā Āfrikas un Āzijas migrantus. Tā jāskata kopainā ar homoseksuālisma reklāmu un bērnu smadzeņu skalošanas programmām. — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) January 18, 2018

Пользователи соцсети выразили недоумение таким твитом, намекая, что так может писать только больной человек, а некоторые комментаторы указали на то, что это пишет не кто иной, а представитель официальных властей.

"Сексуальная эксплуатация женщин является выживанием европейцев, так? Кто хочет уничтожить европейцев и за что? Советую немного посмотреть на себя и на этот твит со стороны...И это пишет депутат, господи помоги нам!...Это аккаунт для пародий, не так ли?... Больной твит...Фрикшейнс", - пишут пользователи.

Напомним, в свете скандала с Харви Вайнштейном, тысячи пользователей соцсетей используют хэштег #MeToo – "Я тоже", чтобы рассказать о сексуальных домогательствах. В связи с обвинениями в сексуальном насилии против голливудского магната Харви Вайнштейна, десятки тысяч женщин идентифицируют себя как жертв сексуальных домогательств или нападений.

Женщины и некоторые мужчины поделились своими историями в социальных сетях под хэштегом #MeToo после того, как актриса Алисса Милано на выходных написала в Твиттере следующее: «Если вы подверглись сексуальному домогательству или нападению, напишите «Я тоже» в ответе к этому твиту, мы увидим реальный масштаб проблемы».

Этот хэштег через несколько часов вышел в топ Твиттера в США и Великобритании и до сих пор остается популярным среди пользователей соцсетей.

Что стало причиной

В интернете не утихают бурные обсуждения после того, как основателя американской кинокомпании Miramax Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах и попытках изнасилования десятки женщин, в том числе и актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Вайнштейн уже принес свои извинения, однако реакция общества не утихает.

От Вайнштейна ушла жена, его уволили из The Weinstein Company, которую он же и основал, исключили из Американской и Британской киноакадемий. Франция лишила продюсера ордена Почетного Легиона, а его дело расследуют американские и британские полицейские и ФБР.