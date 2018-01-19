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На набережной 11 ноября в Риге, напротив скульптуры Большого Кристапа сегодня был совершен чин Великого освящения вод Даугавы.

Чин Великого освящения воды проводится 19 января - в день, когда православная церковь празднует Крещение Господне, или Богоявление. В основе празднования этого дня лежит крещение Иисуса Христа на реке Иордан.

После чина Великого освящения воды все желающие окунаются в Даугаву. На берегу возле статуи Большого Кристапа оборудованы места для переодевания, также предлагается горячий чай.

Чин Великого освящения воды совершается и в православных храмах, и под открытым небом на реках, в прудах и колодцах. Вода, освященная таким образом, по убеждению православных, приобретает особые качества.