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Компания Lat Eko Food, изготавливающая продукты из овощей и фруктов, сожалеет о случившемся неприятном инциденте с баночкой детского питания и приносит свои извинения в связи с произошедшим. Производитель пообещал в кратчайшие сроки провести углубленный анализ и предоставить его результаты.

Напомним, одна мамочка в процессе кормления ребенка пюре из цветной капусты местного производителя обнаружила кусок стекла в емкости и обратилась за помощью в освещении ситуации, с целью предупредить других родителей.

Согласно оперативному изучению ситуации Lat Eko Food указывает, что скол не мог произойти во время производственного процесса, так как в противном случае дефект был бы обнаружен на производственном контроле перед разливом. Производитель детского питания предполагает, что скол баночки мог произойти при транспортировке или при падении упаковки с баночками.

В любом случае, производитель проведет более тщательное расследование, в связи с чем свяжется с пострадавшей стороной.

Портал Mixnews публикует ответ Lat Eko Food в полном объеме.

"Мы немедленно пересмотрели все процедуры производства и сообщаем следующее: Если бы баночка первоначально была с дефектом, это было бы обнаружено на производственном контроле перед разливом. Если бы баночка треснула во время производства, то при стерилизации в автоклаве произошла бы дегерметизация банки, потому что конструкция крышки специально создана для предотвращения скрытых дефектов упаковки (например, скол торца или микротрещина банки вызывает удаление крышки). Вакуум в банке образуется только в герметично закрытой банке и вакуум в банке контролируется оборудованием автоматически», - сказано в сообщении.

По мнению производителя, скол мог произойти в результате падения тары с продукцией при транспортировке или выгрузке на месте торговли.

"Скорее всего трещина на горловине банки произошла позже, из-за какого то механического воздействия, предположительно падения, что вызвало отделение стеклянного осколка во время открытия банки. Но для более детальной экспертизы нам необходимо получить баночку с осколком и крышку", - сказано в пояснении.

Lat Eko Food подчеркивает, что "инцидент такого рода с нашим продуктом случилось впервые за все время работы с 2014 года".

Как сообщалось, мама 9-ти месячного ребенка Маргарита обратилась в редакцию портала Mixnews с просьбой помочь в освещении ситуации, которая возникла с ней и ее малышом чуть не закончилась трагедией. Женщина призывает родителей быть предельно внимательными при кормлении детей питанием из стеклянных баночек.

Мать ребенка подчеркнула, что целью статьи обратить внимание на вероятность возникновения такой ситуации с любым видом продукции.