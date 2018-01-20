Юрканс: так и хочется сказать, что за "Почетными воротами" земля стонет (11)
Установленный в центре Риги в честь столетия Латвии виртуальный памятник " Почетные ворота" вызывает различные эмоции у общества. Некоторые местные жители фотографируются на фоне объекта современного искусства, есть и такие, кто проводит ассоциативный ряд в вязи с установкой "ворот" на месте, где когда-то стоял памятник Ленину.
Так, например, экс-министр иностранных дел Янис Юрканс напомнил, что памятник установили на пересечении бульвара Бривибас и улицы Элизабетес, где раньше был памятник вождю пролетариата, а сам монумент вызывает мрачные ассоциации.
"Виртуальные "Рижские ворота" на месте памятника Ленина. Так и хочется сказать: "За этими воротами земля стонет"", - написал бывший политик.
Пользователи стали высказывать свое мнение по поводу виртуального памятника. "Триумфальная арка. Жуткие ворота. Это серьезно?", - пишут комментаторы.
Напомним, в четверг, 18 января, открыли художественный объект городской среды "Почетные ворота" (Goda vārti), посвященные юбилею государства. Объект городской среды "Почетные ворота" на пересечении бульвара Бривибас и улицы Элизабетес – это подарок Риги к юбилею Латвии. Он создан как виртуальный памятник – посвящение времени, людям, чувствам, событиям и истории.
Фото: Riga.lv
И наши правящие сатанисты радостно туда стремятся, как мотыльки на огонь....да и вперёд!
До чего ж мерзкое безобразие. Просто режет глаз! Надеюсь, все пробегающие мимо собаки и английский туристы оценят эти ворота по достоинству.