Юрканс: так и хочется сказать, что за "Почетными воротами" земля стонет (11)

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Эксклюзив | 20 января 2018 года, 11:05

Установленный в центре Риги в честь столетия Латвии виртуальный памятник " Почетные ворота" вызывает различные эмоции у общества. Некоторые местные жители фотографируются на фоне объекта современного искусства, есть и такие, кто проводит ассоциативный ряд в вязи с установкой "ворот" на месте, где когда-то стоял памятник Ленину.

Так, например, экс-министр иностранных дел Янис Юрканс напомнил, что памятник установили на пересечении бульвара Бривибас и улицы Элизабетес, где раньше был памятник вождю пролетариата, а сам монумент вызывает мрачные ассоциации.

"Виртуальные "Рижские ворота" на месте памятника Ленина. Так и хочется сказать: "За этими воротами земля стонет"", - написал бывший политик.

Пользователи стали высказывать свое мнение по поводу виртуального памятника. "Триумфальная арка. Жуткие ворота. Это серьезно?", - пишут комментаторы.

Напомним, в четверг, 18 января, открыли художественный объект городской среды "Почетные ворота" (Goda vārti), посвященные юбилею государства. Объект городской среды "Почетные ворота" на пересечении бульвара Бривибас и улицы Элизабетес – это подарок Риги к юбилею Латвии. Он создан как виртуальный памятник – посвящение времени, людям, чувствам, событиям и истории.

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Фото: Riga.lv

Комментарии 11
Natalja Novikova3 часа назад
как правильно он выразился, действительно стонет. Ведь перед этими воротами в Латвии проживает больше 2 миллионов человек, развито сельское хозяйство, промышленность, пратически 100% отсутствие безработицы, возможно и то ВОЗМОЖНО менее 1% малоимущих, и то это весьма сомнительно, скорее всего их нет вовсе. На латышском выпускается огромное количество книг, не менее 7-8 фильмов в год, в Латвии огромное количество поэтов, музыкантов, художников.. А ЗА воротами - замок света и население убывающее с самой большой скоростью в Европе. Страна, которая по подсчетам независимых экспертов опустеет не более чем через 25 лет. Прекрасно выразился политик Юрканс, сам того не подозревая
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Светлана2 часа назад
Вот чем не ворота в ад? Черный неумолимый жёсткий камень, и языки адского пламени на нем!
И наши правящие сатанисты радостно туда стремятся, как мотыльки на огонь....да и вперёд!

До чего ж мерзкое безобразие. Просто режет глаз! Надеюсь, все пробегающие мимо собаки и английский туристы оценят эти ворота по достоинству.
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Andrey Beloshejin3 часа назад
лучше бы экономикой занялись морочат людям голову
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