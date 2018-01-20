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Установленный в центре Риги в честь столетия Латвии виртуальный памятник " Почетные ворота" вызывает различные эмоции у общества. Некоторые местные жители фотографируются на фоне объекта современного искусства, есть и такие, кто проводит ассоциативный ряд в вязи с установкой "ворот" на месте, где когда-то стоял памятник Ленину.

Так, например, экс-министр иностранных дел Янис Юрканс напомнил, что памятник установили на пересечении бульвара Бривибас и улицы Элизабетес, где раньше был памятник вождю пролетариата, а сам монумент вызывает мрачные ассоциации.

"Виртуальные "Рижские ворота" на месте памятника Ленина. Так и хочется сказать: "За этими воротами земля стонет"", - написал бывший политик.

Пользователи стали высказывать свое мнение по поводу виртуального памятника. "Триумфальная арка. Жуткие ворота. Это серьезно?", - пишут комментаторы.

Напомним, в четверг, 18 января, открыли художественный объект городской среды "Почетные ворота" (Goda vārti), посвященные юбилею государства. Объект городской среды "Почетные ворота" на пересечении бульвара Бривибас и улицы Элизабетес – это подарок Риги к юбилею Латвии. Он создан как виртуальный памятник – посвящение времени, людям, чувствам, событиям и истории.

Фото: Riga.lv