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Из-за того, что родители не прививают своих детей от кори, страдают другие дети. К тому же, осуществляется нагрузка и на госбюджет, так как в случае болезни, родитель находится дома и получает пособия по уходу за ребенком. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевозчиков.

"В нашем законодательстве используется термин "обязательная прививка" , но понимать его надо не так, будто кого-то принуждают прививать своего ребенка. Родители имеют право отказаться от этой услуги. Не было таких ситуаций, когда не работает коллективный иммунитет, потому что пришло много детей, которые не привиты. Это значит, при вспышке кори или другой инфекции в детском коллективе учебный процесс будет нарушен. Масса средств будет использовано на проведение карантинные мероприятие, отстранение детей, которые не привиты и так далее. Это очень большие расходы. Почему должен страдать тот ребенок, который получил прививку, только лишь потому что другие дети в коллективе не привились и эта инфекция распространилась? Почему он должен не ходить в школу? Почему его родители должны сидеть с ним дома и получать пособие по болезни ребенка? Это нагрузка на весь бюджет. С индивидуальной точки зрения, я бы хотел, чтобы каждый ребенок был защищен. Вакцинация – это современное достижение медицины и, ничего лучше человечество в плане профилактики не изобрело", - указал он.

Напомним, согласно обновленным данным Центра профилактики и контроля заболеваний, к концу 2017 года в Латвии было регистрировано уже пять случаев заболевания корью. До этого было известно о четырех подтвержденных случаях. Еще один возможный случай заболевания на данный момент проходит проверку.